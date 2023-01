Um automóvel pegou fogo no KM 260 da MG-482, em Conselheiro Lafaiete, no sentido Itaperava, nessa segunda-feira (23). A equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local quando o automóvel já estava consumido pelas chamas, em processo de queima lenta.

Segundo a equipe, com o uso de EPi’s apropriados, e técnicas específicas a guarnição combateu o incêndio. Eles extinguiram as chamas restantes, posteriormente realizando o rescaldo, eliminando o risco dos demais usuários da via.O proprietário do veículo não foi localizado, e ficou a cargo da Polícia Rodoviária Estadual as demais providências.

Belo Horizonte | BR-040 | Conselheiro Lafaiete