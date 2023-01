O semirreboque de um caminhão do tipo baú foi incendiado nessa segunda-feira (23),no KM 738 da BR-120, na Zona Rural de Leopoldina. Conforme o Corpo de Bombeiros, a carga era composta de materiais diversos, como suporte de madeira para móveis, tecidos, espuma, arame e foi necessário o uso de 36 mil litros d´água para debelar as chamas em cinco horas de combate ao fogo no local.



Ainda conforme os bombeiros, o cavalo mecânico desacoplou-se com antecedência e não foi atingido pelas chamas e não foram registradas vítimas, nem danos ambientais. A perícia esteve no local para investigar as causas do incêndio, que também contou com o Corpo de Bombeiros de Leopoldina, de Cataguases e a Defesa Civil de Cataguases com caminhão pipa e retroescavadeira.