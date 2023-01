Uma propriedade rural foi furtada no Morro das Pedras que fica na Zona Rural de Ibertioga no domingo (22). O galpão em que ficam armazenados materiais e ferramentas para a lida com gados foi invadido e materiais foram subtraídos pelos infratores. Entre eles, uma moto e um botijão de armazenamento de sêmen de gado com valor aproximado de R$10 mil.



Conforme o registro, a vítima, um homem de 53 anos, mora na propriedade há aproximadamente 50 metros dos galpões, porém, não ouviu nenhum barulho/ruído suspeito, pois na madrugada estava chovendo bastante. Foram realizadas diligências no intuito de localizar os autores, contudo sem êxito.