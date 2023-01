Um motociclista foi parado na madrugada desta terça-feira (24) após sair de uma residência na Vila Santa Terezinha, em São João del-Rei, endereço de um homem que é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Ao perceber a abordagem, conforme o registro da ocorrência, o entregador aumentou a velocidade e fugiu em direção à Vila Belizário. Por conta da ação do motoboy, a polícia desconfiou de que ele portasse entorpecentes.



O suspeito foi acompanhado até o momento em que foi abordado por uma equipe da PM. Ele explicou que realizava a entrega para o suspeito de tráfico. O indivíduo teria devolvido uma garrafa vazia, para que fosse entregue ao patrão do motociclista. Dentro da garrafa havia um papelote de cocaína. Na pochete do trabalhador havia uma nota de estabelecimento comercial, com o registro do endereço do solicitante da entrega.



A PM foi até a loja e confirmou que o suspeito tinha solicitado a entrega de cervejas e que o pagamento seria a droga. Em razão dos fatos, policiais militares deslocaram até a casa alvo, onde foi

dada voz de prisão ao homem, de 41 anos, sendo conduzido para a Delegacia. Foi dada voz de prisão em flagrante também ao proprietário do estabelecimento, sendo ele igualmente conduzido, bem como o entregador, para que seja avaliada sua participação nos fatos.



