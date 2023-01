Uma casa, que estava abandonada, pegou fogo na madrugada desta quarta (25) na rua Marechal Floriano, área central de Congonhas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local os militares se depararam com as chamas concentradas em um cômodo na entrada da residência que possuía um amontoado de livros e revistas. Os militares também verificaram que não havia morador na casa e não souberam informar a causa do incêndio.



Finalizando o trabalho que foi realizado pelos bombeiros, foi aplicado o rescaldo concomitante e a retirada do material queimado para a área externa da residência prevenindo um possível retorno das chamas. As portas e janelas também foram abertas para liberar a fumaça que estava no interior do imóvel.



FOTO: CBMMG - Cômodo de casa abandonada pega fogo na madrugada desta quarta (25) em Congonhas

