Um ciclista, que não teve a idade revelada, se perdeu em uma estrada de terra entre Conselheiro Lafaiete e Barbacena e precisou ser resgatado pelos bombeiros na noite desta terça (24).



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os amigos ciclistas da vítima solicitaram o atendimento dos militares e informaram que, ao fazerem o percurso de bicicleta, se costumam a reunir em um ponto pré-determinado, mas ao chegarem lá, não conseguiram encontrá-la e nem contactá-la. Eles fizeram o caminho de volta procurando o colega, porém não tiveram êxito, e a situação ficou ainda mais agravada por causa da noite e da chuva.

Depois de recolherem as informações, os militares iniciaram as buscas pelas margens da estrada, com o auxílio de lanternas e do farol da viatura. Eles encontraram o ciclista em uma rua próxima à estrada, sem ferimentos e com integridade física preservada.

A vítima relatou que se perdeu porque havia escurecido e não portava lanterna. Após encontrado, o ciclista foi deixado em segurança na companhia de seus amigos.

