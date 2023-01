Devido as fortes chuvas que vem caindo no estado, a pista no sentindo Merces /MG para Barbacena /MG próximo a Fabrica Sampel, KM 140 da MGC 265 cedeu e deixou o trânsito completamente interditado no local.



Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária podem ser feitos desvios por Viçosa, Juiz de Fora e Divinésia em Senador Firmino

O DER foi acionado e irá comparecer no local para realizar os serviços de recuperação e sinalização da via

