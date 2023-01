Um homem foi detido por tráfico de drogas no Bairro Lenheiros em São João del-Rei nesta terça-feira (24). De acordo com o registro, durante patrulhamento, a Polícia Militar foi informada sobre a atividade suspeita do indivíduo, que ao avistar a equipe apresentou nervosismo. O suspeito tentou se desfazer de um tablete de maconha antes de a Polícia revistá-lo. Além da droga, foi recolhido com o sujeito um celular e R$32. Na sequência, foram feitas buscas na residência do autor, onde foram encontradas cinco porções menores e esfareladas da mesma droga, material para embalar, uma balança, um celular fruto de furto. Todos os materiais foram apreendidos e o homem foi encaminhado à Delegacia.