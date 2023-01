Uma pessoa morreu após ser baleada no inicio da tarde desta quarta-feira (25) dentro do Cemitério Municipal de Santos Dumont. De acordo com informações preliminares da PM, dois homens chegaram em uma moto, o garupa desceu e efetuou quatro disparos sendo que dois atingiram a vítima.

Ainda de acordo com a ocorrência, militares conseguiram identificar os quatro autores, sendo um deles menor de idade. Os homens foram presos e o adolescente apreendido. Com os suspeitos, foram encontrados um aparelho celular e maconha.