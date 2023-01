Uma mulher, de 38 anos, e dois homens, de 44 e 47 anos, foragidos da justiça, foram presos na tarde desta quarta (25) em Barbacena e Alfredo Vasconcelos.

BARBACENA

Segundo informações da PM, durante um patrulhamento pelo bairro Grogotó os militares avistaram a mulher que, quando viu a viatura, fugiu e entrou em um bar. Os policiais então abordaram a suspeita e constaram que a mesma possuía um mandado de prisão em aberto.

Ela foi presa e conduzida para a Delegacia de Polícia Civil.

Já o homem foi preso no bairro Monte Mário. De acordo com Polícia Militar, durante um patrulhamento, ele foi abordado no local e após uma consulta no sistema foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em seu nome.

Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

ALFREDO VASCONCELOS



3 – Foragido da Justiça

Segundo a Polícia Militar, a guarnição recebeu informações de que no Povoado São Bento, Zona Rural de Alto Rio Doce, havia um homem, de 47 anos, com mandado de prisão em aberto. Os militares foram ao local e abordaram o suspeito conseguindo confirmar as informações.

O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.



