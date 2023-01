As Polícias Civis de Minas Gerais e Rio de Janeiro prenderam um homem de 36 anos, que estava sendo procurado por crime de estupro contra a própria filha, de 13 anos, na cidade de Rio das Ostras (RJ). A prisão aconteceu nesta quinta-feira (26).

De acordo com as investigações, havia contra o suspeito, um mandado de prisão por estupro de vulnerável, crime cometido em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira. Após a repercursão do caso, o homem teria fugido para a cidade litorânea fluminense, onde utilizava um nome falso. Ele foi preso dentro de casa, no bairro Verdes Mares e levado para presídio no Rio de Janeiro.









