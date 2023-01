Um professor, de 39 anos, suspeito de estuprar um aluno de 12 anos dentro de uma sala de aula e outro, de 26 anos, suspeito de descumprir uma medida protetiva, foram presos entre quarta (25) e quinta-feira (26) pela Polícia Civil em Rio Preto.

A prisão do professor foi realizada nesta quarta (25), após trabalhos investigativos.

"O suspeito, de 39 anos, é professor de uma escola, na cidade de Santa Rita de Jacutinga. Apurações indicaram que a prática do crime teria ocorrido dentro de uma sala, localizada naquela escola, onde o homem teria praticado ato libidinoso contra um aluno, de 12 anos. Além disso, ele também é investigado pela prática de estupro envolvendo supostamente outros alunos", relata o delegado.

Já o homem, de 26 anos, suspeito de descumprir uma medida protetiva foi preso nesta quinta (26).

Conforme informações do delegado Thiago Soares Marty, uma mulher procurou a Polícia Civil para requerer medida protetiva. "Tendo em vista que a mesma já possuía uma medida protetiva anterior, em novembro do ano de 2020, foi feita uma nova medida protetiva e houve a representação pela prisão do suspeito, pedido deferido pela Justiça", explica Thiago.

Após a formalização das prisões, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

