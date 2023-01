Um trem atropelou um veículo na tarde desta sexta-feira (27), no Bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Santos Dumont. Devido a colisão, o carro foi arrastado por vários metros e interrompeu o trânsito próximo a Praça da Estação. O condutor do automóvel e do trem não se feriram. A causa do acidente ainda não foi identificada.

