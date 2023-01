Uma carreta carregada com óleo de motor tombou na tarde deste sábado (28), no km 58 da BR-040, na altura de Itaipava, Petrópolis. No sentido Rio, conforme a Concessionária Concer, os veículos precisaram passar por um desvio para seguirem viagem, com retenção de 2km, por conta do derramamento da substância na pista. O trânsito também ficou em meia pista no sentido JF, com 1km de retenção

Duas empresas especializadas em limpeza de produtos químicos atuam na ocorrência do vazamento da carga de óleo motor e de graxa após tombamento. Ainda de acordo com a Concer, as equipes fazem a sucção dos produtos e lavagem das pistas.



