Um ônibus de turismo com 55 passageiros tombou no canto esquerdo da pista da BR-040, no KM87, na Serra de Petrópolis (RJ), por volta das 4h57 deste domingo (29). De acordo com as informações preliminares da Concessionária Concer, 26 passageiros foram retirados por equipes da empresa, do Samu e Bombeiros. As pessoas foram encaminhadas para os Hospitais Santa Teresa em Petrópolis (RJ) e Adão Pereira Nunes em Duque de Caxias (RJ).

Ainda de acordo com a concessionária, a maioria das vítimas tiveram ferimentos leves, duas delas apresentaram lesões moderadas. Os demais foram liberados no local. Não foram registrados óbitos. O trânsito no trecho foi desviado por refúgio da pista. É recomendado que os motoristas redobrem a atenção e reduzam a velocidade após o Túnel do Ouriço.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus saiu de Juiz de Fora e tinha como destino à Praia de Grumari, na Zona Oeste do Rio de Janeiro