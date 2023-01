Um prédio desabou após o escorregamento de um talude no fim da tarde deste domingo (29), no município de Cipotânea. Cerca de 45 pessoas foram evacuadas somente pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com os dados da Prefeitura, em um levantamento inicial, 13 imóveis foram evacuados e cerca de 80 pessoas no total foram afetadas, sendo muitas delas desabrigadas e realocadas em moradias sociais custeadas pelo município. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, no prédio que desabou havia em seu pavimento térreo uma fábrica de buchas vegetais, que estava fechada no momento do desastre e seus andares superiores ainda estavam em fase final de acabamento em sua alvenaria. Por isso não tinha moradores nem trabalhadores no local.

Ao chegarem lá especialistas em Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas estabeleceram o perímetro de segurança e fizeram uma longa e arriscada varredura preventiva sobre os escombros e seu entorno, para se certificar de que realmente não havia vítimas.

Nesta segunda o trabalho continua. Uma vistoria mais aprofundada e minuciosa em conjunto com o corpo técnico do município, engenheiros da Defesa Civil e militares do Corpo de Bombeiros, visa se certificar da extensão dos danos causados pelo desastre e repassando orientações acerca dos riscos geológicos e estruturais aos moradores.

