Um incêndio atingiu no início da manhã desta segunda-feira (30) o imóvel onde funciona a Farmácia Popular no centro de Matias Barbosa. Não havia ninguém no local nesse horário.



As chamas se espalharam rapidamente, mas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.



Segundo a Prefeitura, todos os medicamentos foram perdidos. Por conta disso, o Município pediu urgência na reposição das medicações para atender a população.

O prefeito da cidade Carlos Roberto Mendes Lopes relatou.

"Já está sendo providenciado uma medicação mais usual. Pedimos uma preferência emergencial de entrega para nós. Acredito que por volta de 12h isso já tenha sido feito".

O prefeito ainda informou que o atendimento à população, os casos emergenciais, começarão a partir das 12h na Secretaria de Saúde.

FOTO: Redes Sociais - Farmácia Popular em Matias Barbosa pega fogo

As causas do incêndio estão sendo apuradas.