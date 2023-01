Ao menos três adolescentes e um adulto morreram em um grave acidente na BR-116 em Além Paraíba na madrugada desta segunda (30). O ônibus, que transportava o time juvenil Esporte Clube Vila Maria Helena, de Duque de Caxias, caiu de uma ponte.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o auxiliar do motorista relatou que o ônibus se deslocava da cidade de Ubaporanga, onde participaram de um campeonato de futebol, e estavam voltando para Duque de Caxias. O ônibus levava 28 adolescentes e quatro adultos da comissão técnica do time.

Ainda, de acordo com os bombeiros, 29 vítimas foram encaminhadas para dois hospitais. 24 foram para o Hospital São Salvador em Além Paraíba e outras 05 foram para a Casa de Caridade Leopoldinense em Leopoldina.

A causa do acidente não foi informada.

FOTO: O Vigilante Online - ônibus cai de ponte e mata pelo menos quatro pessoas na BR-116

