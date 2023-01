A Polícia Militar foi acionada em um galpão, de uma empresa que presta serviço para várias lojas da região, no centro da cidade na manhã deste sábado (28) um funcionário, de 34 anos, chegar para descarregar algumas mercadorias, por volta de 6h, se deparar com o portão entreaberto e encontrar vários objetos revirados no local.



O solicitante relatou que um funcionário havia fechado o galpão com cadeado por volta de 20h40 do dia anterior, entretanto o cadeado não foi encontrado.

Cerca de 920 itens entre eletrodomésticos, celulares, notebooks e eletrônicos, além de

diversos produtos de marketing place juntamente com as respectivas notas fiscais, que estavam acondicionados em caixas e seis pneus automotivos.

Um registro foi realizado para as demais providências. Até o momento não há informações sobre suspeitos do crime.

