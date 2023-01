A proprietária, de 24 anos, de um restaurante, sofreu uma tentativa de estelionato na noite de sexta (27) em Barroso. No domingo (29) um foragido da justiça, de 28 anos, também foi preso na cidade.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados na pizzaria por volta das 19h30. De acordo com informações de funcionários do local, uma pessoa havia feito contato com o restaurante solicitando a entrega de uma pizza, na Delegacia de Polícia Civil.



O pedido levantou suspeita, uma vez que, naquele horário, não havia ninguém na Delegacia.

Posteriormente, o mesmo individuo telefonou novamente, solicitando que fosse realizada uma transferência via Pix para adiantar o troco da compra. A transação não foi feita e os militares foram acionados.

Uma equipe PM, por precaução, fez contato com um funcionário da Delegacia, sendo informada que não havia ninguém no local, naquele momento.

A viatura também se deslocou até o prédio, para verificação de algum fato suspeito, não constatando nenhuma irregularidade do lado externo.

Até o momento ninguém foi localizado.

FORAGIDO DA JUSTIÇA



Segundo informações da PM, na madrugada deste domingo (29) durante um policiamento em evento esportivo num ginásio, policiais militares observaram que o homem, em atitude suspeita, havia

demonstrado nervosismo, e inquietação ao, avistá-los.



Os militares abordaram o homem e durante uma busca pessoal não foi encontrado nada de ilícito. Porém, em consulta ao sistema, constatou-se um mandado de prisão em aberto em nome do suspeito.



O homem foi preso, e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.