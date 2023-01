Um cachorro se assustou com alguns trovões e ao tentar fugir ficou preso e teve o abdome perfurado na grade do canil na noite deste sábado em Barbacena.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o cãozinho ficou preso entre as barras de ferro de um portão e uma das pontas perfurou a parede abdominal do animal. O tutor do cachorro relatou que animalzinho possivelmente se assustou com alguns trovões e tentou fugir do canil.

Ao chegarem no local, os militares avaliaram a situação e iniciaram o resgate efetuando a remoção completa do portão com extremo cuidado para que o animal não se ferisse ainda mais.



Após a conclusão dos trabalhos, o cão foi levado juntamente com o portão até a clínica veterinária Late e Mia, onde os militares auxiliaram o veterinário de plantão a desprender o animal.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do cachorro.

FOTO: CBMMG - Cachorro é resgatado pelos bombeiros