A Polícia Militar prendeu um grupo especializado em furtos de veículos de carga nesta segunda-feira (30) no centro de Barbacena. De acordo com a ocorrência, foram identificadas uma concentração de furtos em veículos de cargas, estacionados na área central, no momento de realização de entregas. Com as investigações por meio de imagens, foi possível identificar três suspeitos.

Com a operação realizada pela PM, foi possível constatar que trio tinha acabado de praticar um furto nos mesmos moldes. Os militares conseguiram prender os suspeitos, que são naturais de Juiz de Fora.

Materiais apreendidos

- 01 Chave micha

- 01 Veículo Apreendido

- 04 Celulares

- 01 Bucha de Maconha

- Vestes utilizadas nos crimes anteriores, identificadas pelas câmeras

- R$135,0 (cento e trinta e cinco reais) recuperados