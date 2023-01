Mãe e filha foram atropeladas por uma moto na manhã desta terça-feira (31) em Conselheiro Lafaiete. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a mulher de 23 anos e a criança de um ano e seis meses estava atravessando na faixa de pedestres na Avenida Prefeito Rodrigues Pereira, quando foram atigindas pelo veículo.

Ainda segundo os militares, com o impacto a criança foi arremessada dos braços da mãe a uma distância de aproximadamente 2 metros, no momento da abordagem a menor chorava muito e apresentava escoriações no rosto.

A mãe da criança se quixava de dor nas pernas e costas. Elas foram levadas para o hospital Maternidade São José em Conselheiro Lafaiete para avaliação médica. O condutor da moto nada sofreu e permaneceu no local aguardando a Polícia Militar para demais providências.

