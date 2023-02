Uma Ação Cívil Pública (ACP) com pedido de uma liminar para que a Justiça obrigue o Departamento Estadual de Estradas e Rodagem de Minas Gerais (DER) a promover a recuperação da Rodovia MG 353 entre os municípios de Guarani e Rio Novo, foi proposto na última terça-feira (31) pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça de Guarani.

De acordo com o MPMG, foi pedido que a Jusiça estipule o prazo de 72 horas para o início das obras. Além disso, também foi pedido pelo Ministério Público que o Estado seja notificado sobre a recuperação do trecho rodoviário que tem pouco mais de 19 km.

De acordo com a Promotoria de Justiça de Guarani, foi instaurado um procedimento para investigar a situação da Rodovia 353 no dia 23 de janeiro deste ano. Ainda de acordo com as apurações, o trecho entre as cidades de Guarani e Rio Novo apresenta-se em péssimo estado de conservação, causando danos aos veículos e provocando acidentes, bem como acarretando riscos à integridade física dos usuários e prejuízos materiais.



Ainda segundo a ACP, o trecho da MG 353 que liga as cidades de Guarani e Rio Novo, está demasiadamente deteriorado. Os problemas teriam sido causados principalmente pela ação das chuvas e tráfego de veículos pesados.

Segundo a Promotoria de Justiça de Guarani, em um curto espaço de tempo o número de buracos por toda a pista de rolamento aumentou demasiadamente. Além disso, o trecho carece de sinalização que indique a precariedade da pista nos pontos mais críticos, o que certamente, provoca acidentes automobilístico

Para o Ministério Público, não restam dúvidas sobre o avançado estágio de degradação da Rodovia Estadual MG 353, no trecho que liga as cidades de Guarani e Rio Novo, fato que ocorre pela omissão órgãos competentes na deflagração de manutenção preventiva e corretiva, causando vários transtornos à população local e aos usuários daquela rodovia.