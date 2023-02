Um homem, de 28 anos, teve arma, carregadores e munições furtados entre esta terça (31) e quarta (01) enquanto dormia no bairro Cerrado em São Tiago.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima relatou que havia passado a noite de terça no Distrito de Morro de Ferro, tendo retornado para casa na madrugada do dia seguinte, dormindo até de manhã. Quando se levantou e foi para outro cômodo da casa para pegar as suas ferramentas de trabalho, percebeu que a porta estava sem cadeado e o cômodo estava com os armários e prateleiras bagunçadas.

Ao verificar o caixote onde ficava sua arma, uma pistola Taurus modelo PT 111G2 C calibre 9 milímetros, viu que ela não estava mais lá. Também foram furtados três carregadores, 22 munições e R$600 que estavam guardados no mesmo local.



Até o momento ninguém foi localizado ou preso. A PM segue no rastreamento.



Tags:

Geral