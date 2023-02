Um homem, de 34 anos, apontado como o principal suspeito pelo tráfico de drogas no bairro Santa Clara e adjacências em Viçosa foi preso na manhã desta quarta (01) pela Polícia Civil. O mandado de prisão foi cumprido após os trabalhos investigativos da unidade.

A Polícia Civil também informou que as apurações que resultaram na prisão do suspeito tiveram início em 2021 e apontaram que o investigado seria o principal responsável pelo tráfico de drogas no bairro e adjacentes. Os levantamentos da PC também apontaram que ele construiu "fortalezas" do tráfico, ou seja, edificações com portões de ferro - reforçados - e muros altos com concertinas, com o intuito de dificultar ações policiais nos pontos de venda de drogas na região em que atuava.

O suspeito estava sendo investigado desde 2010 por tráfico e já havia sido preso outras vezes pelo mesmo crime. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.