A subida da Serra de Petrópolis será interditada entre a quinta-feira (2) e a sexta-feira (3), para a realização do içamento de uma carreta tombada em encosta do km 93, sentido Juiz de Fora. De acordo com a Concessionária Concer, a interdição ocorrerá a partir da praça de pedágio de Duque de Caxias, no sentido Juiz de Fora. O sentido Rio vai operar normalmente durante o período.

O içamento do veículo poderá ser adiado, caso as condições operacionais e climáticas não sejam favoráveis.

A Concer orienta os condutores a evitar retenções no trecho durante a operação.





