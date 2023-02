Uma carretinha com placa clonada foi apreendida pela Polícia Civil, no bairro Floresta, na cidade de Barbacena, na tarde de segunda-feira (1º).

A vítima, um idoso de 61 anos, que é morador do município de Conselheiro Lafaiete identificou a venda da carretinha em um grupo de anúncios em uma rede social, com a mesma placa do reboque do qual é proprietário. A cor e o modelo do veículo, no entanto, são diferentes do modelo original. Depois de recebida a denúncia pelos policiais civis responsáveis, uma equipe iniciou as investigações e diligências para localizar o veículo clonado. A carretinha foi encontrada no Bairro Floresta, com um homem de 40 anos, que foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), onde permanece aguardando as devidas providências legais. Ainda conforme a Polícia Civil, as investigações continuam para a elucidação completa dos fatos.