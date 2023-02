Um jovem, de 20 anos, conhecido do meio policial com passagem por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, foi preso novamente, na manhã desta quinta (02), por tráfico de drogas no bairro Nova Cidade em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais avistaram o suspeito em uma bicicleta que, ao ver a viatura, demonstrou nervosismo. Os militares então realizaram uma busca pessoal e não encontraram nada de ilícito com o jovem. Porém, aproximadamente 10 metros de onde o suspeito foi abordado, os militares localizaram e apreenderam seis invólucros de crack. O suspeito alegou que o material encontrado pelos militares não era dele, mas sabia qual era a droga

O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.



FOTO: PMMG - Jovem é preso por tráfico em Barbacena

