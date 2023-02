Quatro homens, de 20,21,22 e 26 anos, foram presos na tarde desta quinta (02), em Porto Firme, na operação Pronta Resposta, parceria entre Polícia Civil e Militar de Minas Gerais, por suspeita de tráfico de drogas praticado na região. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão. Uma mulher, de 26 anos, que estava em uma das residências alvo da operação, também foi conduzida para prestar esclarecimentos por ser suspeita de participar do esquema de tráfico de drogas no local e por demonstrar contato frequente e direto com pessoas envolvidas na atividade ilícita.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos de 20 e 26 anos foram presos Rua Francisca Teodora e no Bairro Josafá. Já os outros dois de 21 e 22 nos, foram presos na

localidade Biquinha.

De acordo com a Polícia Civil, além das prisões, foram apreendidas drogas, como maconha e crack, uma balança de precisão, munição, dinheiro, aparelhos celulares e veículos.

FOTO: PCMG - Quatro homens são presos na Operação Pronta Resposta da Policia Civil em Parceria com a Polícia Militar

A delegada responsável, Fabíola Bastos explicou.

"Essa é mais uma operação que desencadeamos em Porto Firme nos últimos anos, e provavelmente não será a última. A Polícia Civil vai continuar intervindo para garantir a segurança da população, conforme for necessário”.

Os presos foram encaminhados para o sistema prisional da cidade de Conselheiro Lafaiete, onde permanecem à disposição da Justiça.