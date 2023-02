Um rapaz, de 22 anos, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de se perder na Serra de São José na região entre São João del-Rei e Tiradentes.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima saiu para acampar em um local conhecido como Mirante do Balanço, mas acabou ficando com medo de permanecer na região devido à forte chuva que caiu logo no início da noite e acionou a corporação.

Sargento Ávila, chefe da equipe que realizou as buscas relatou.

“Trata-se de um local de muito difícil acesso, trilhas muito estreitas e que ficam alagadas em casos de chuva. Por isso, o maior obstáculo foi conseguir chegar até onde ele estava, mesmo tendo recebido a localização por GPS. Foram cerca de duas horas e meia andando pela trilha somente para chegar até a vítima, passando por verdadeiras 'cachoeiras' que se formavam em alguns trechos devido às precipitações".

Ainda, de acordo com o Sargento, após localizar o jovem, que não apresentava ferimentos, os Bombeiros precisaram redobrar os cuidados na descida pois, além de o terreno estar muito escorregadio, agora a equipe estava acompanhada de uma pessoa não treinada para este tipo de percurso. Depois de mais três horas de descida os militares conseguiram levar a vítima até um local seguro.

Bombeiros alertam sobre cuidados em atividades na Serra

Sargento Ávila explicou que não é raro a corporação ser acionada para resgatar pessoas que ficam perdidas na Serra de São José.

"Muitas pessoas saem da trilha ou buscam locais de mais difícil acesso, o que é contraindicado. Outro problema é a falta de recursos. Sempre é recomendado levar recursos básicos, como lanternas, telefone celular com Internet, algum sinal sonoro, como um apito, e alimentação que te permita ficar algum tempo", orienta Ávila.

Os bombeiros orientam que outro ponto importante é usar sempre a localização do aparelho celular. Cabo Felipe, militar que participou das buscas nesta quarta-feira ressalta a importância do aparelho.

"Neste caso, a geolocalização foi fundamental para que encontrássemos a vítima, uma vez que a Serra é muito grande e há uma infinidade de trilhas onde a pessoa pode estar".

FOTO: CBMMG - Homem é resgatado após se perder na Serra de São José