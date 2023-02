Um homem, de 30 anos, foi preso e um adolescente, de 17 anos, apreendido na 3ª fase da operação Fortaleza que interditou e desocupou bunker utilizado como ponto de venda de drogas nesta quinta (02) em Ubá.

Foram arrecadados ainda 83 buchas de maconha, 13 pedras crack e 25 pinos de papelotes de cocaína. Conforme informações do delegado Douglas Mota, a operação foi desencadeada no bairro Laurindo de Castro.

"Durante as investigações, foi comprovado que a venda de drogas no local ocorria há mais de dez anos, o que propiciou a capitalização financeira para construir um prédio e um bunker. O líder do tráfico no local, além da alta lucratividade na venda das drogas, auferia lucro com aluguéis de quitinetes e loja que faz parte do imóvel sequestrado", explica Douglas.

O delegado também informou que a ação policial ocorreu após levantamentos qualificados, com a equipe tática entrando no local e resultou na prisão do homem, que já foi preso no mesmo no mesmo lugar em julho de 2022, além da apreensão do adolescente que colaborava com a venda de drogas e proteção do bunker.

Mota finalizou relatando que as investigações prosseguem até a finalização da terceira fase, sem prejuízo de fases posteriores, a fim de responsabilizar fornecedores e associados, além de sequestrar outros patrimônios de membros do grupo criminoso.

Outras fases

A segunda fase ocorreu em outubro, quando a ação resultou na prisão de três suspeitos. Além disso, foram apreendidos drogas, dinheiro, aparelho celular, munições e três motocicletas. Já a primeira etapa aconteceu em julho, no bairro Laurindo de Castro, onde foi cumprido mandado de busca e apreensão que culminou na prisão de dois investigados, bem como na apreensão de material entorpecente que os indivíduos tentaram dispensar, além de aparelho celular e anotações do tráfico no local.

FOTO: PCMG - Bunker usado para venda e consumo de droga é desocupado pela PC

