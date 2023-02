A Prefeitura Municipal de Barbacena divulgou a programação planejada para o Carnaval da cidade deste ano. Serão cinco dias de festa, que iniciará na sexta-feira (17) e encerra na terça-feira (21). Vários blocos tradicionais desfilarão, além da presença de DJs e atrações.

O primeiro bloco a desfilar será o 'Tirando a máscara', que se concentrará a partir, das 18h, na rua Tiradentes. Meia hora depois, às 18h30, está prevista a concentração do bloco da Santa Casa, no mesmo local.

A partir de sábado (18), a área de convivência carnavalesca, no Jardim Municipal, será aberta. Durante todos os dias de folia haverá brinquedos, pipoca, picolé e algodão doce liberados para as crianças. Confira a programação na íntegra:

17/02 - Sexta-feira

18h - Bloco Tirando a Máscara (Concentração Rua Tiradentes)

18h30 - Bloco da Santa Casa (Concentração Rua Tiradentes)

18/02 - Sábado

14h - DJ

15h - Bandinha (Marchinha)

17h - DJ

18h - Show no coreto musical

18h - Bloco Recordar é Viver (Concentração Rua Tomaz Gonzaga)

18h - Unidos do Sapé (Concentração Clube Barbacenense)

19h - Unidos em Cristo (Concentração Praça do Rosário)

20h - G.R.E.S. Unidos do Vila ? (Concentração Praça do Rosário)

20h - DJ (Dispersão do público)

19/02 - Domingo

14h - DJ

15h - Matinê

15h - Bloco do Zé Butão (Concentração Praça do Rosário)

16h - Bandinha (Marchinha)

18h - Show no coreto musical

19h - Bloco do Chouriço (Concentração Clube Barbacenense)

20h - Grêmio Carnavalesco Cenário da Alegria (Concentração Clube Barbacenense)

20h - DJ (Dispersão do público)

20/02 - Segunda-feira

14h - DJ

15h - Bandinha (Marchinha)

17h - DJ

18h - Show no coreto musical

18h - Bloco Recordar é Viver (Concentração Rua Tomaz Gonzaga)

20h - DJ (Dispersão do público)

21/02 - Terça-feira

14h - DJ

15h - Bandinha (Marchinha)

17h - Bloquinho da Garagem ? Praça do Rosário

18h - Bloco Batucadão Axé Nagô Mirerê

18h - Show no coreto musical

19h - Bloco do Chouriço (Concentração Clube Barbacenense)

20h - Grêmio Carnavalesco Cenário da Alegria (Concentração Clube Barbacenense)

20h - DJ (Dispersão do público)