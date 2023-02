A Polícia Militar de Meio Ambiente interrompeu neste domingo (05) um torneio de canto de pássaros que estava sendo realizado no Parque de Exposição Tancredo Neves, localizado no bairro Santa Matilde, em Conselheiro Lafaiete. O evento, que não tinha permissão de órgãos de controle de animais silvestres, foi promovido por organizações de criadores de pássaros, como AOB, Sorluz e Sorlaf.

No local, havia uma grande quantidade de pessoas reunidas na sede da Sorlaf. Dentro do galpão, foram encontrados diversos pássaros aprisionados e vários criadores, dentre eles dois dos promotores do torneio. Como o evento não possuía autorização para acontecer, os policiais interromperam-no e tomaram as medidas cabíveis. Três pássaros foram recolhidos e quatro foram apreendidos, além de ter sido aplicada uma multa de R$ 173.773,05 aos idealizadores.

