Um homem, de 32 anos, foi preso com mais de 160 pedras de crack na noite deste sábado (04) no bairro Jardim em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito foi abordado pelos policiais em atitude suspeita. Durante a busca pessoal foram encontrados R$20 em notas trocadas e quatro pedras de crack.



Ainda, de acordo com PM, os militares então se dirigiram até a residência do suspeito e encontram 160 pedras de crack, embaladas de quatro em quatro, prontas para vendas e R$1.354.



O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

FOTO: PMMG - Homem é preso com mais de 160 pedras de crack em Barbacena

PMMG - Homem é preso com mais de 160 pedras de crack em Barbacena

Tags:

#leiaoflu | #oflu | Animais em casa | assassinato | Barão | Casal | Delegacia de Guarus | Delmiro Gouveia | Drogas | Esmeralda | Estrada de Ponta Negra | Frogas | Geral | Gestante | Homem | Itaipuaçu | Jornal O Fluminense | Maconha | Maricá | Moto roubada | Nova esperança | O Fluminense | Placa de moto adulterada | PM | Polícia | Preso | Sintéticas | Sorocaba | Tráfico | tráfico de drogas