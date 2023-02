Um jovem, de 20 anos, fiou ferido após trocar tiros um dois homens em uma moto, na tarde deste domingo em Barroso.

Segundo informações da Polícia Militar, as informações iniciais passadas para os militares foi de que a vítima estava em um clube da cidade quando dois homens em uma moto se aproximaram e um deles efetuou disparos em direção à vítima, que conseguiu se desvencilhar do tiros, mas acabou sendo atingida na mão esquerda e precisou ser internada em um hospital da cidade.

Dando continuidade às diligências, os policiais então começaram a colher informações de pessoas que estavam no local no momento do incidente e relataram que na verdade ocorreu uma troca de tiros entre a vítima, que estava em um gol modelo bola, e os ocupantes da motocicleta. Essa troca de tiros se estendeu pela rua, e o jovem foi perseguido pelos suspeitos. Eles já foram identificados pela Polícia Militar.



Ainda, de acordo com a PM, a vítima já havia sofrido uma tentativa de homicídio em setembro de 2022 no Parque de Exposições da cidade. Na ocasião os militares efetuaram a prisão de vários envolvidos no fato e chegou a apreender armas de fogo utilizadas no crime. A PM também informou que os fatos deste domingo tem ligação com essa ocorrência do ano passado.