Um tiro acidental feriu uma mulher, que não teve a idade revelada, em Dores do Paraibuna, Zona Rural de Santos Dumont. O marido dela, de 42 anos, dono da arma, foi preso por porte ilegal de arma de fogo.



Segundo informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados no hospital em Santos Dumont onde a mulher deu entrada. A vítima relatou que estava em casa, e quando foi puxar um cobertor que estava dentro do guarda-roupa, o saco onde a arma estava caiu no chão e ela disparou atingindo sua parte, próximo ao joelho. Ela contou aos militares que a arma pertence ao marido e que era uma herança deixada pelo avô dele.



Os militares foram ao sítio e apreenderam a arma de fogo, um revólver calibre 38 , cinco munições intactas e uma deflagrada.

Pelo fato do armamento não possuir o registro, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia juntamente com o material apreendido.