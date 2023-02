Dois irmãos de 18 e 23 anos foram presos durante operação policial no Bairro JK em Conselheiro Lafaiete, nessa segunda-feira (6). Com eles foi encontrada a quantia de $ 1.940,00, 12 papelotes de substância análoga a cocaína, duas porções de substância análoga a maconha, uma balança de

precisão e 03 munições intactas de calibre ponto 38. Os dois autores foram encaminhados à Delegacia de Polícia juntamente com os materiais apreendidos.





