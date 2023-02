Uma vaca em risco foi salva pelo Corpo de Bombeiros Militar no município de Antônio Carlos, nesta sexta-feira (10). O animal ficou atolado às margens de um córrego por cerca de 10 horas. De acordo com o proprietário do bicho, a vaca apresentava sinais de exaustão e debilidade física devido ao grande esforço físico despendido para tentar se desvencilhar da lama.

Utilizando técnicas de salvamento terrestre, os Bombeiros conseguiram ter acesso ao animal e providenciar sua amarração e estabilização, ainda que o local fosse de difícil acesso, irregular, úmido e já estivesse tarde da noite.

Através da montagem de equipamentos específicos para salvamento e muito esforço físico foi possível retirá-la com segurança para o seu habitat natural, evitando-se inclusive o afogamento do bovino.

Ainda de acordo com os Bombeiros, apesar de todas as condições adversas, o animal não apresentava ferimentos. Somente um quadro de exaustão, e foi deixado sob responsabilidade do seu proprietário para os devidos cuidados.

