Um homem, de 55 anos, morreu após o carro em que dirigia, um Ford Escort, bater em dois veículos, um Fiat Strada e um Ford Fiesta, na noite deste domingo (12) na MG-353, KM 12, em Tabuleiro. Uma mulher, de 62 anos, motorista do Ford Fiesta, também ficou ferida no acidente.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista do Fiat Strada relatou que seguia de Rio Pomba para Tabuleiro, quando em uma reta percebeu que o carro dirigido pela vítima vinha na contramão em sua direção. Ele tentou desviar, mas teve a lateral do carro atingida. O motorista relatou que o carro continuou na contramão e bateu de frente com o Fiesta.



Ainda, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o filho da vítima, que estava com o pai no momento do acidente relatou que ele havia bebido e que eles estavam retornando de uma granja, localiza em Igrejinha do Tabuleiro.

A mulher, motorista do Fiesta, foi socorrida pelo SAMU para o Hospital Santa Isabel em Ubá se queixando de dores nas pernas. Já o motorista do Stada não sofreu ferimentos. O filho da vítima teve somente um corte na mão e dispensou atendimento médico.

Após os trabalhos da perícia, o corpo foi liberado para os familiares que acionaram a funerária de Rio Pomba, sendo encaminhado ao IML de Viçosa. Os veículos foram liberados para os respectivos condutores e o Ford Escort para os familiares da vítima, que providenciaram as remoções dos veículos.

FOTO: PMRv - Homem morre e mulher fica ferida em grave acidente na MG 353 em Tabuleiro

