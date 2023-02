Uma mulher, de 45 anos, foi presa por tráfico de drogas na madrugada deste sábado (11) em Nazareno.

Segundo informações da Polícia Militar, os militares receberam uma denúncia anônima de que a suspeita estaria praticando o crime de tráfico de drogas no bairro Rosário. Os policiais então iniciaram o rastreamento e em determinado momento avistaram a suspeita que, quando percebeu a presença a polícia entrou em uma casa.



Os policiais foram autorizados a entrar no imóvel e encontrou com a mulher uma bucha de maconha, uma pedra de crack, R$60,85 e um celular.

Ela foi presa e encaminhada para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.





