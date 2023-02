Um homem, de 25 anos, foi preso por tráfico de drogas após tentar fugir da Polícia na tarde deste sábado no bairro Conselho em Alfredo Vasconcelos.

Segundo informações da Polícia Militar, durante uma operação no bairro para localizar o suspeito, já conhecido do meio policial por praticar furtos, a equipe recebeu a informação de que homem estaria em uma residência, alvo de denúncias por ser um ponto de venda de drogas.

Ao chegarem no local, os militares viram o homem fugindo pelos fundos do imóvel, pulando muros e entrando em residências. Os policiais conseguiram alcançá-lo e durante a fuga do homem foram encontrados vários sacolés pelo trajeto.

Ao ser realizada uma busca em uma das residências que ele invadiu os militares conseguiram localizar uma certa quantidade de maconha que ele assumiu ter escondido durante a fuga.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.



FOTO: PMMG - Homem tenta fugir, mas é preso pela polícia por tráfico de drogas em Antônio Carlos

