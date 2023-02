A Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer) recebeu, nesta segunda-feira (13), um parecer favorável da Justiça Federal de Brasília que determina que a empresa continue sendo a concessionária responsável pela administração do trecho que liga os municípios de Juiz de Fora e Rio de Janeiro.

De acordo com a Concer, a decisão atendeu a um pedido da concessionária, que busca reequilibrar o contrato de concessão firmado com o poder concedente por diversos fatores. O desequilíbrio econômico-financeiro ocorre desde dezembro de 2014 e foi causado, principalmente, pelo descumprimento, pela União, do aditivo contratual que previa aportes públicos para a construção da Nova Subida da Serra (NSS).

O deferimento da antecipação da tutela da concessionária foi assinada pelo desembargador Antônio Souza Prudente. A operação da Concer estava para ser encerrada no dia 16 de fevereiro. Em 2021, o Tribunal havia concedido duas liminares onde foram reconhecidos parcialmente a necessidade do reequilíbrio do contrato favorável a Concer, o que seria a justificativa da extensão do prazo do contrato de concessão.

Ainda de acordo com a concessionária, a nova decisão judicial leva em conta outra perícia judicial que confirmou grave desequilíbrio econômico-financeiro no contrato da Concer, que chega a quase R$ 2 bilhões. A tutela concedida, porém, alcança somente uma pequena parcela desse direito.

