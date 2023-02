Duas ocorrências de tráfico de drogas foram registradas no sábado (11). A primeira ocorreu no município de Moeda, onde uma denúncia resultou na prisão de um homem de 28 anos. Com ele foram encontrados quarto comprimidos de LSD, que estavam em um capim próximo de onde ele estava sentado quando foi abordado. Também foram apreendidos com o suspeito um celular e R$ 230,00.



O segundo caso ocorreu em Ouro Branco, onde a polícia se deslocou para o Bairro das Flores também para averiguar uma denúncia de tráfico. O infrator entregou uma embalagem a um motociclista que foi abordado assim que tentou sair da região. Durante a busca foi localizado com o condutor do veículo, um homem de 24 anos, 12 pinos de cocaína, um celular e R$ 182. O jovem foi preso e conduzido para a Delegacia.



assassinato | Economia | Frogas | Operação Assepsia | Polícia | Polícia Federal | Rio de Janeiro | Tráfico