Uma jovem de 26 anos denunciou a Polícia Militar que teria sido estuprada por um homem de 50 anos na cidade de São João Nepomuceno. De acordo com a ocorrência, a vítima teria ido até a casa do autor para alugar um imóvel que fica localizado nos fundos da residência dele. Ao entrar na casa, ele teria a agarrado por trás e penetrado a garota.

A vítima conseguiu fugir da casa e pedir ajuda para o pai. De acordo com testemunhas, o autor teria fugido do local. A mulher foi levada para o Hospital de São João Nepomuceno, mas não possível constatar se de fato houve estupro, de acordo com a médica que atendeu a paciente. Ela foi trazida para exames em Juiz de Fora, no Hospital de Pronto Socorro (HPS).

Quanto ao autor, a PM informou que o suspeito já é conhecido no meio policial. Ele ainda não foi encontrado.