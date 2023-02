Está parcialmente interditada a BR-267, em Matias Barbosa, devido as fortes chuvas que causaram quedas de barreiras sobre a pista de rolamento. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), viaturas estão no local para efetuarem a liberação da via, juntamente com uma equipe da prefeitura de Juiz de Fora que já está efetuando a desobstrução parcial no KM 98, próximo ao bairro Vila Ideal.

Tags:

acidente | br267 | cidade | Corpo de Bombeiros | pista | SAMU