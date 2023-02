A sessão plenária realizada nesta terça-feira (14), na Câmara Municipal de Tombos, na Zona da Mata, que seria para iniciar o processo de discussão do afastamento do prefeito da cidade, Tiago Dalpério (PP), acusado de atropelar e matar a jovem Bianca Laurindo de 28 anos no dia primeiro de fevereiro na RJ-220, terminou em atos de apoio ao chefe do Executivo pelas ruas do município.



Os vereadores votaram pelo afastamento do cargo de prefeito por 90 dias durante o processo de investigação do caso. Quatro parlamentares, no entanto, foram contra o pedido, dois se abstiveram e dois votaram a favor.



O prefeito é investigado pela Polícia Civil desde o início de fevereiro quando passava pela rodovia em Porciúncula e atingiu a servidora pública Bianca Laurindo, que aguardava socorro na estrada após sofrer uma queda de moto.



O veículo dirigido pelo prefeito teria passado em alta velocidade e arremessado o corpo da jovem, que não resistiu e morreu no local. Dois vereadores favoráveis ao afastamento do prefeito ainda foram alvos de protesto de manifestantes que percorreram as ruas de Tombos e, no fim, ouviram um rápido discurso do prefeito, que terminou em orações.



Tiago Dalpério participou, após o acidente, de uma sessão na Câmara Municipal de Tombos e somente após o compromisso se apresentou na 139ª DP (Porciúncula), onde admitiu ser o motorista do veículo. O prefeito alegou não ter percebido que atropelou a mulher. O caso é investigado como homicídio culposo, agravado pela omissão de socorro.



O prefeito "lamentou profundamente o acidente". Ele afirma que "imediatamente após conhecimento acerca dos fatos, se apresentou espontaneamente" à polícia e que permanece à disposição das autoridades. Ele encerra dizendo que "lamenta profundamente a precoce perda da jovem Bianca".



Bianca tinha 28 anos e trabalhava como inspetora na Escola Municipal João Braz, em Porciúncula. Ela deixou uma filha de 4 anos, Maria Antonela. As duas moravam com os pais de Bianca.

