Uma carreta, carregada de escória de alto-forno, tombou na tarde desta terça (14) na BR-040 próximo à Ressaquinha. O motorista do veículo, que não teve a idade informada, teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Regional de Barbacena.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local os militares se depararam com o veículo carregado de escória, material utilizado no processo de fabricação de materiais cimentícios, tombado e com a escória espalhada pela pista e no acostamento.

De acordo com os militares, o motorista teria perdido o controle do veículo e bateu próximo ao acostamento da rodovia, onde há um desnível de cerca de 2 a 3 metros.

A vítima recebeu o atendimento pré-hospitalar das ambulâncias da concessionária Via 040 e teve como quadro clínico trauma cranioencefálico leve com ferimento na cabeça, sendo encaminhado posteriormente ao Hospital Regional de Barbacena.

Os bombeiros eliminaram o risco de incêndio, explosão, o perigo de derrapagem, e também atuaram na sinalização e isolamento da pista, ajudando a estabelecer um perímetro de segurança adequando ao atendimento.

A PRF informou que a pista ficou parcialmente interditada durante a tarde e novamente no fim da noite. O trânsito no local flui normalmente na manhã desta quarta (15).

FOTO: CBMMG - Carreta tomba na BR 040 perto de Ressaquinha

