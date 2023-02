Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido pelo crime de tráfico de drogas após ser denunciado pela avó, na manhã desta terça (14) no bairro Quarto Depósito em Santos Dumont.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais receberam informações que estaria acontecendo tráfico de drogas no bairro. Ao chegarem no local, os militares fizeram contato com a avó do adolescente que relatou ter notado que o neto teve uma mudança de comportamento há alguns dias. Ela também disse que o adolescente começou a aparecer com dinheiro, pertences diversos e roupas novas, além de ter feito uma tatuagem no braço esquerdo, sendo que o menor não tem uma renda fixa.



De acordo com PM, a mulher contou que aproveitou a ausência do neto e começou a procurar por drogas no quarto dele. Ela encontrou quatro buchas de maconha além de materiais para embalar as drogas.

Ao ver as drogas ela entrou em contato com a PM, apresentou os materiais achados e informou que o neto era o dono da droga.

O adolescente foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

FOTO: PMMG - Adolescente é apreendido após ser denunciado pela avó por tráfico de drogas em Santos Dumont

