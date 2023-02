Um jovem, de 22 anos, foi preso na noite desta quinta (16) após a Polícia Militar cumprir um mandado de busca e apreensão no bairro Boa Morte em Barbacena.

Segundo informações da PM, o mandado foi cumprido em uma residência no bairro onde foi encontrado e apreendido uma arma de fogo airsoft em desacordo com as normas vigentes, um cigarro de maconha, uma balança de precisão, dois rádios comunicadores.

O jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.





